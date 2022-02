Eifrige Hände in Erbach : Defekte Geräte erhalten zweite Chance

Heini Glaser vom Altbreitenfelderhof gehört zu den ehrenamtlichen Handwerkern, die sich beim Erbacher Reparatur-Café ganz unterschiedlichen Instandsetzungsaufgaben widmen. Foto: Thorsten Wolf

Erbach Wer ein kaputtes Radio oder eine defekte Kaffeemaschine hat, muss diese nicht gleich wegwerfen. Im Reparatur-Café in Erbach wird den Geräten neues Leben eingehaucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Man kennt das: Kaum ist die Garantiezeit für ein Gerät abgelaufen, gibt es seinen Dienst auf. Dann stellt sich die Frage: Reparieren oder einen Ersatz kaufen? Leider fällt die Entscheidung oft auf Letzteres. Zum einen können Reparaturen ziemlich in den Geldbeutel gehen oder sind vielleicht gar nicht möglich. Zum anderen lockt die Industrie in immer kürzeren Intervallen mit vermeintlich noch besseren Nachfolge-Modellen. Und so wachsen sie, die Berge von Elektroschrott. Nachhaltig und ressourcenschonend ist das nicht. Und so hat sich mit Blick vor allem auf die westliche Welt in den zurückliegenden Jahren der Begriff der „Wegwerfgesellschaft“ etabliert.

Doch wo die einen sich allzu leicht vom Küchengerät oder Elektrowerkzeug trennen, wollen andere es anders und besser machen. So beim Reparatur-Café in Erbach. Getragen von der Stadt Homburg, dem Sozialpädagogischen Netzwerk (SPN) der Arbeiterwohlfahrt und dem Programm „Soziale Stadt“ setzen hier ehrenamtliche Handwerkerinnen und Handwerker das instand, was instand zu setzen ist. Und das normalerweise einmal im Monat. Nachdem Corona im Dezember des vergangenen Jahres diesem Angebot einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte (wir berichteten), konnten sich Erbachs Quartiersmanagerin Elena Burgard und die für Soziales zuständige hauptamtliche Beigeordnete Christine Becker in der vergangenen Woche über einen erfolgreichen Neustart des Angebotes freuen. In den Räumen der Awo-Ausbildungswerkstätten in der Lappentascher Straße 100 ging‘s wieder mit Schraubenziehen und Co. ans Werk. Zum ersten Mal gab es zudem die Möglichkeit, kleinere Näharbeiten erledigen zu lassen.

Dass man sich trotz immer weiter steigender Corona-Zahlen dazu entschlossen habe, das Reparatur-Café im Januar zu öffnen, liege am Hygiene-Konzept. „Wir haben hier eine 2G-Vorgabe, also steht das Abgebot nur Geimpften und Genesenen offen. Zudem schauen wir, dass wir nicht allzu viele Leute reinlassen“, so Elena Burgard.

Welchen Stellenwert hat nun dieses Angebot im Reigen der „Sozialen Stadt“. Hier macht die Beigeordnete Christine Becker klar, dass zum einen natürlich das Thema Nachhaltigkeit ganz vorne anstehe, der Treff aber auch die Möglichkeit zur sozialen Interaktion biete. „Ich denke, dass das eine super gute Sache ist.“ Was Becker auch wichtig ist. Das Reparatur-Café sei keine Konkurrenz für gewerbliche Fachwerkstätten.

Gerade mit Blick auf die Nachhaltigkeit erwähnte Becker auch, dass es inzwischen Dank des Engagements von Elena Burgard zudem gelungen sei, als Teil des Reparatur-Cafés auch „Foodsharing“ anzubieten.

„Kerngeschäft“ ist und bleibt aber das Reparatur-Café. Was Elena Burgard hier aber noch mal erläutert: Dabei handele es sich um ein freiwilliges Angebot zur Selbsthilfe. „Die Leute sollen eigentlich auch mitarbeiten und Anleitung bekommen. Das hier ist kein Reparatur-Service.“ Und für dieses Anleiten sind die ehrenamtlich tätigen Handwerkerinnen und Handwerker verantwortlich. Unter ihnen auch Heini Glaser vom Altbreitenfelderhof. Was hat ihn dazu gebracht, im Reparatur Café aktiv zu werden? „Mir geht’s um die Umwelt. Es wird viel zu viel weggeworfen.“ Hier müsse sich die Gesellschaft verändern, ist sich Glaser sicher. „Und die Politik muss da auch was dazu tun.“

Bei seinem Einsatz für die Nachhaltigkeit kann Heini Glaser auf eine Menge Berufserfahrung zurückgreifen. Gelernt hat er Betriebsschlosser beim Homburger Eisenwerk. Sein weiterer beruflicher Werdegang führte ihn vom Kundendienst für Baumaschinen über zahlreiche Weiterbildungen hin zuletzt zu Schaeffler. Grundsätzlich gehe er an jede Reparatur. Vor allem aber sei die Fehlersuche sein Steckenpferd.

An diesem Tag sind neben Heini Glaser auch Roland Stenger und Friedrich Herz im Einsatz. Stenger hatte es dabei unter anderem mit einer defekten Bohrschaschine und einem Multifunktionsküchengerät zu tun. Herz widmete sich auch einem echten Alt-Radio-Schmuckstück. Nicht immer sind die Reparaturversuche erfolgreich. Manches lässt sich eben einfach nicht mehr reparieren. So wie besagte Bohrschaschine – trotz aller Mühen. Doch für Besitzer Klaus Simon war das kein Problem, für ihn war schon allein der Versuch, ein Wegschmeißen zu verhindern, Grund genug für einen erneuten Besuch des Reparatur-Cafés. Denn es gehe ihm natürlich um Nachhaltigkeit. Und was passiert nun mit der irreparablen Bohrschaschine? „Die geht zum Wertstoffhof“. Dass das Reparatur-Café eine Erfolgsgeschichte ist, zeigt der Zuspruch in der Vergangenheit. Nun will man mit viel Engagement dafür sorgen, dass das auch wieder so wird. Und zumindest die Resonanz in der vergangenen Woche macht da große Hoffnung.

Warum nun aber heißt das Reparatur-Café eigentlich Café. Die Antwort darauf ist natürlich lecker: Wer auf die Reparatur seines Gerätes warten muss, der kann sich an der Kaffee- und Kuchenbar bedienen. Und seit kurzem eben auch an der „Kost-Bar“ der Foodsharer.

Seit einiger Zeit und im Sinne der Nachhaltigkeit gehört auch ein Foodsharing-Angebot zum Reparatur-Café. Foto: Thorsten Wolf