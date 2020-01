Polizei Homburg : Gefährliche Körperverletzung in Linienbus

Homburg Mehrere Businsassen wurden am Donnerstagnachmittag in der Homburger Innenstadt durch eine Reizgas-Attacke verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr in einem Bus der Linie 511 in der Talstraße.

Eine bislang unbekannte Person versprühte nach Angaben der Polizei einen Reizstoff, vermutlich Pfefferspray. Hierdurch erlitten mehrere Buskunden Augen- sowie Atemwegsreizungen. Der Busfahrer musste die Fahrt für kurze Zeit unterbrechen.

Der Bus war in Richtung Hauptbahnhof Homburg unterwegs, wobei sich der Vorfall zwischen den Haltestellen „Christian-Weber-Platz" und „Am Mühlgraben“ ereignete. Bislang liegen keine Hinweise zum Täter beziehungsweise der Täterin vor.