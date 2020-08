RV Einöd : Clever und engagiert zum Reitabzeichen

Einöd Eine Woche lang bereitete der RV Einöd in einem Kurs 14 Kinder auf die verschiedensten Reitabzeichen vor. Die gut ausgebildeten Prüflinge begeisterten mit besonderem Engagement.

„Wir hatten einen sehr schönen Tag mit euch. Ihr habt alle bestanden“, verkündete Turnierrichterin Karin Ostheimer-Sutter auch im Namen ihres Richterkollegen Wilfried Schunck, bevor sie die Urkunden für Reitabzeichen in Einöd vergab. „Es war insgesamt eine tolle Veranstaltung und ihr wart sehr gut vorbereitet. Ganz großes Lob auch an eure Ausbilder, das Prüfen hat uns unheimlich viel Spaß gemacht!“

In einer vollgepackten Kurs-Woche mit Theorie, Bodenarbeit, Führtraining und Reiten oder Longieren hatten Martina Lauer und Clara Guckel insgesamt 14 Mädchen zwischen sieben und 13 Jahren fit gemacht für ihre Prüfung. „Das war eine durchweg clevere und engagierte Truppe“, lobte auch Wilfried Schunck. Der Senior-Richter lachte: „In der Theorie waren sie fast nicht zu bremsen. So etwas erlebt man selten.“

Dabei wurden quer durch die Palette die unterschiedlichsten Abzeichen abgelegt, von dem neuen Pferdeführerschein für Nichtreiter und Reiter im Gelände über die kleinen Motivationsabzeichen mit Führaufgaben und einfachen Reitaufgaben bis hin zu den anspruchsvolleren Reitabzeichen der Klassen Fünf und Vier mit Dressur- und Springaufgaben. Diese berechtigen dazu, auf Turnieren in den Klassen A beziehungsweise L zu starten.

Gemeinsam mit Ausbilderin Birgit Hohlweg und Turnierrichterin Karin Ostheimer-Sutter waren Carina Benz und Mara Sambach mit zwei Schulpferden im Gelände. „Wir mussten zeigen, dass wir in der Lage sind, in einer Gruppe auszureiten“, beschrieben die Mädchen. Dazu gehört das Beachten von Straßenverkehrsregeln, etwa beim Überqueren einer Straße, die Kommunikation verbal sowie mit Handzeichen und das Verhalten gegenüber Fußgängern mit und ohne Hund. „Durchparieren zum Schritt, mit großem Sicherheitsabstand vorbeireiten und freundlich grüßen,“ spulte Mara Sambach ab.

Seien Hunde an Pferde nicht gewöhnt und bellten sie plötzlich laut an oder verhielten sich Hundebesitzer ängstlich, könne dies für das Fluchttier Pferd problematisch werden. „Außerdem mussten wir einzeln von der Gruppe wegreiten und Aufgaben lösen“, erklärte Carina Benz. Dazwischen fragte die Turnierrichterin nach Verhaltensvorschriften und Erster Hilfe. Sie war sehr zufrieden: „Sie haben ganz toll erklärt, was sie machen und warum. Auch die Reitaufgaben haben gut geklappt.“