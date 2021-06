Am Freitag geht es aber weiter : Schlechtes Wetter: Konzert am Mittwoch fällt aus

Beeden Die Sommerreihe „Live am Biotop“ läuft, doch dedr Sommer macht in unseren Breiten bekanntlich nicht immer mit. Daher blickt man bei den Veranstaltern immer mit Sorge auf die Vorhersage. Nun trifft es das Konzert mit „2 minus Bass“, das an diesem Mittwoch, 30. Juni, vorgesehen war.

Doch es geht dann schon kurz später weiter in der Reihe: am kommenden Freitag, 2. Juli, mit etwas rockigeren Klängen der Band „New Screamers“. Mit Rudi ”Gulli” Spiller – Bass und Gesang, Roman Grzyb - Drums und Percussion sowie Alex Beyrodt - Gitarre, stehen drei wahre Spitzenmusiker auf der Bühne, die alle schon mit internationalen Stars des Rock-Genres zusammengespielt haben, unter anderem mit Alice Cooper, Ian Gillan und Glen Hughes von Deep Purple, Don Felder von den Eagles, Jennifer Batten von Michael Jackson, Mel Gaynor von den Simple Minds oder Fish von Marillion, hieß es zu der Band. Und weiter: Die großen Songs der Musikgeschichte wieder so zum Leben zu erwecken, wie sie in den vergangenen Epochen der Rock- und Pop-Ursprünge einmal waren, „das schaffen die New Screamers immer wieder mühelos“. Denn hier werde Musik gelebt und nicht nachgespielt. Wenn man die Songs auch alle schon mal gehört hat – so werden hier ganz besondere Songperlen der Rockgeschichte in eigenen Interpretationen geliefert, wie zum Beispiel Peter Frampton´s „Do You Feel Like We Do“, „I Heard It Through the Grapevine“ von CCR oder „Papa Was a Rolling Stone“ von den Temptations.