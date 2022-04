Inhaber-Wechsel : Real-Markt in Erbach ist jetzt Kaufland – was anders ist als vorher (mit Bildergalerie)

Erbach Inhaber-Wechsel beim Einkaufsmarkt in Erbach: Seit diesem Mittwoch ist der frühere Real-Markt ein Kaufland. Was für Kunden jetzt anders ist als vorher.

Der Übergang sei professionell und kollegial verlaufen, so Mai: „Einige Arbeiten konnten schon gemacht werden, bevor der Real-Markt schloss.“ Am vergangenen Samstag, 23. April, war um 16 Uhr dann das Ende für den Real-Markt gekommen, für die Kunden wurden die Tore geschlossen, doch dahinter ging es erst richtig los: „Es wurde rund um die Uhr in drei Schichten gearbeitet, um den Real-Markt auszuräumen, zu reinigen, neu zu bestücken und in eine Kaufland-Filiale zu verwandeln.“

Dazu gehört vor allem, „dass die Frischwaren, also Gemüse und Obst, gleich am Eingang zu finden sind,“ so Mai. Im rückwärtigen Bereich finden die Kunden nun eine Fleisch-, Wurst- und Käsetheke vor, die es bei Real in dieser Form nicht gab. Insgesamt wurden zum bisherigen Personal 30 Neueinstellungen vorgenommen, gerade auch für die Frischetheken. Der Schwerpunkt von Kaufland sind Lebensmittel, „und zwar in allen Preislagen. Von Demeter-Bioware bis zu Discount-Preisen ist bei uns alles unter einem Dach,“ so Hausleiter Mai. In den nächsten Wochen wird das obere Stockwerk geschlossen, „die Erfahrung hat gezeigt, dass es besser ist, alles auf einer Fläche zu haben“, sagt Michael Serziko. Er ist Kaufland-Hausleiter in Merzig und unterstützt den Kollegen Mai anlässlich der Neueröffnung. Schwerpunkt ist neben den Frischwaren auch eine riesige Backwaren-Abteilung. Derzeit locken Eröffnungsangebote, die noch bis nächsten Mittwoch gültig sind. Und wer ein Schnäppchen machen möchte, kann sich in der Abteilung umsehen, in der der Abverkauf von Artikeln aus dem Bestand des alten Real-Marktes stattfindet. Kaufland hofft nun auf Zuspruch – zuvor waren an diesem Standort schon die Handelsketten „Spar“, „Wal-Mart“ oder „Schmidt & Breug“ vertreten. Angefangen hatte alles Anfang der 70er Jahre mit dem damaligen EKZ.