Neue Corona-Verordnung : Maskenpflicht fällt, Hotels froh über Normalität

Nun ist Schluss mit den Platzierungen und Masken im Restaurant. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Homburg Am Freitag fällt die Maskenpflicht im Saarland, auch in den Restaurants und in den Hotels gelten dann keine strengen Regeln mehr, sondern das Tragen von Masken ist für das Personal und die Gäste freiwillig.

Noch vor einer Woche war es problematisch, wenn man durch den langen Hotelflur zum Frühstück ging und auf halbem Weg merkte: Oje, nun habe ich meine Maske vergessen. Und von der Rezeption erschallte schon: „Haben Sie Ihre Maske vergessen?“

Nun ist ja nicht so, als hätten Hotelmitarbeiter gerne diese Gouvernantenrolle übernommen, ganz im Gegenteil. „Es war uns etwas peinlich, wegen der Maskenpflicht die Gäste zu ermahnen. Denn eigentlich sollen sich Hotelgäste wohlfühlen und ohne Zwänge ihren Aufenthalt genießen. Und wer in der Hotellerie arbeitet, möchte in erster Linie freundlich sein und Gäste nicht ständig überwachen, ob sie eine Maske tragen oder nicht, “ sagt Selina Winnwa, Operations Managerin im Peters Hotel am Jägersburger Weiher. Das Hotelgewerbe habe ohnehin harte Zeiten hinter sich, erst die komplette Schließung, dann nur Business-Kunden, dann strenge Auflagen, „wir sind wirklich froh, dass nun ein Stück Normalität einkehrt“, sagt sie, „wir werden aber nicht alles gleich radikal entfernen, zum Beispiel lassen wir die Plexiglaswände noch stehen, die Abstände zwischen den Tischen behalten wir vorerst auch bei. Und wer eine Maske tragen möchte, soll das gerne weiterhin tun. Dem Sicherheitsgefühl der Gäste soll auch Rechnung getragen werden. Aber wichtig ist, dass das nun freiwillig ist.“

Dass bei Veranstaltungen nun auch die Quadtarmeterregel wegfalle, sei eine große Erleichterung, „denn wir haben bei uns im Hotel immer viele Veranstaltungen angeboten. Das ist zum Glück nun wieder möglich.“

Auch im Schlossberghotel in Homburg ist die Freude groß, dass die Maskenpflicht ein Ende hat. Am meisten habe sie gestört, „dass wir den Kunden kein freundliches Lächeln zeigen konnten“, sagt eine Mitarbeiterin an der Rezeption. Natürlich wolle man weiterhin Abstände wahren, „aber lieber ein Lächeln mit Abstand als eine Maske im Gesicht“.