Pflanzaktion : 550 Baumwildlinge für mehr Artenvielfalt gepflanzt

Homburg Am vergangenen Samstag pflanzten Mitglieder und Freunde des Rotary-Clubs Homburg-Zweibrücken nach Anweisung von Förster Joachim Altmeier und mit Unterstützung des Betriebsleiters des Saarforst-Landesbetriebes, Thomas Steinmetz, insgesamt 450 Buchen- und 100 Esskastanienwildlinge im Homburger Wald.

Die Baumwildlinge wurden in sogenannten „Klumpen“ in einen lichten Douglasienbestand beziehungsweise in einen Fichtenbestand gepflanzt – mit dem Ziel, an diesen Stellen mehr Artenvielfalt und einen klimastabilen Wald zu erhalten, heißt es in der Pressemitteilung des Clubs. Da andere Baumarten wie zum Beispiel junge Birken und die ein oder andere Vorwaldbaumart bereits teilweise dort zu finden sind beziehungsweise sich dort einfinden werden, entstehe so ein artenreicher Waldbestand.