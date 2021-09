Ortsdurchfahrt Bruchhof : Polizei fahndet nach rasendem BMW-Fahrer

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Bruchhof Wegen seiner Raserei hat am Dienstagnachmittag ein BMW-Fahrer in Bruchhof mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.30 und 17.45 Uhr auf der Strecke von Bruchmühlbach in Richtung Bruchhof, und dann in Bruchhof selbst, insbesondere in Höhe der dortigen Tierarztpraxis und im Einmündungsbereich Kaiserslauterer-/Berliner Straße. Dabei setzte der Fahrer des silbergrauen Wagens laut Polizei zu mehreren riskanten Überholmanövern an.