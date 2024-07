World Ranger Day Als Ranger Naturschutzgebiete schützen

Homburg · Was macht eigentlich so ein Ranger? Wie viele davon gibt es im Saarland? Was sind ihre Aufgaben? Und wie wird man das eigentlich? Welche Herausforderungen bringt die Arbeit mit sich? Und warum ist es einer der eindrucksvollsten, aber auch gefährlichsten Berufe?

30.07.2024 , 05:00 Uhr

Auf der Führung gibt der Patric Heintz Einblicke in das Leben von Rangern weltweit. Foto: Samira Zimmermann