Wandern : Freizeittipp der Tourist-Info Homburg: die Spargeltour

Homburg Das Leben nimmt langsam wieder Fahrt auf. Die Ausgangsbeschränkung ist aufgehoben. Das gute Wetter lockt die Menschen nach draußen. Die eigene Heimat begeistert und bietet Abwechslung. „Die Tourist-Info Homburg möchte dem mit einem wöchentlichen Freizeittipp Rechnung tragen und die Einheimischen dazu animieren, ihre eigene Heimat „neu zu entdecken“, teilt Susanne Niklas, Leiterin der Abteilung Kultur und Tourismus, mit.

Als Startpunkt eignet sich die Tourist-Info am Beginn der Talstraße. Von dort geht es entlang der Bexbacher Straße über den Lappentascherhof nach Limbach-Altstadt. Rechts und links an dieser Wegstrecke befinden sich zahlreiche Spargel- und Erdbeerplantagen. Wieder auf dem Rad, biegt man nach einem kurzen Stück vor der Blies links ab auf den Radweg Richtung Beeden. Heckrinder, Wasserbüffel, Störche, verschiedene Vögel und Nutrias – das alles lässt sich im Beeder Biotop beobachten, am besten vom Aussichtspunkt am Sportplatz Beeden. Dem Radweg nach rechts folgend erreicht man nach wenigen Minuten die Beeder Fischerhütte. Dann geht es auf dem Radweg entweder wieder zurück nach Homburg oder man verlängert die Tour über den Bliesradweg bis nach Blieskastel.