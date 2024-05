Bürgerinformation in Reiskirchen Radeln von Homburg bis Waldmohr

Vorgesehen ist in den Plänen ein zusammenhängender Bauabschnitt vom Kombi-Bad „Koi“ in Homburg, Johannishof, aus, am alten Erbacher Bahnhaus, am Tierheim und dem ehemaligen Bahnhof Jägersburg vorbei bis zum Anschluss an die Industriestraße in Waldmohr, mit einer Gesamtlänge von 5,4 Kilometern, heißt es in der Mitteilung. Dabei handelt es sich in etwa um die Streckenführung der stillgelegten Bahnstrecke von Homburg bis Schönenberg-Kübelberg.