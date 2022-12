Mietpreisspiegel ist nicht mehr qualifiziert : Wo man wohnt, ist auch Herzenssache

Wer neu in eine fremde Stadt kommt, hat zunächst kein Gefühl für die Mietpreise. Hier hilft ein Blick in den Mietspiegel, ob die Miete angemessen ist und wie viel man für welche Lage hinblättern muss. Foto: dpa-tmn/Bodo Marks

Homburg Ist meine Miete angemessen? Oder bezahle ich zu viel? Der Mietspiegel des Saarpfalz-Kreises gibt Auskunft. Allerdings hat er jetzt den Zusatz „qualifiziert“ verloren, weil er nicht fortgeschrieben werden konnte.

Bezahle ich zu viel Miete? Verlange ich als Vermieter zu wenig? Wohne ich in einer A- oder B-Lage? Ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung sind für die Besitzer meist Objekte, deren Wert sie erhalten oder zu einer rentablen Einnahmequelle machen möchten.

Weiterhin ist es eine menschliche Eigenschaft, den Wert der Wohnung, die man vermieten möchte, möglichst hoch anzusetzen. In den Augen des Besitzers wird der schlecht isolierte 70er-Jahre-Bau dann schnell zur Edelvilla. Der künftige Käufer oder Mieter sieht das natürlich ganz anders. Irgendwie finden beide Parteien aber meist doch zueinander, was dann die Arbeit des Maklers ist – damit Mieter und Vermieter am Ende ein gutes Gefühl haben.

Info Ein unabhängiges Gremium aus Fachleuten Der Gutachterausschuss ist ein selbstständiges und unabhängiges Kollegialgremium. Er sorgt für die erforderliche Transparenz auf dem Grundstücksmarkt, unterliegt hierbei jedoch keinen Weisungen und keiner Fachaufsicht, lediglich einer Rechtsaufsicht. Im Saarpfalz-Kreis besteht dieses Gremium aus der Vorsitzenden sowie mehreren erfahrenen und sachkundigen Gutachterinnen und Gutachtern, die durch den Landrat jeweils für vier Jahre bestellt werden. Die für den Gutachterausschuss ehrenamtlich tätigen Sachverständigen arbeiten hauptberuflich in den Fachbereichen Architektur, Bau- und Immobilienwirtschaft, Bankwesen sowie Agrarwissenschaft. Die Arbeit des Ausschusses beruht auf den Bestimmungen des Baugesetzbuchs sowie den dazu ergangenen bundes- und landesrechtlichen Regelungen. Infos gibt es bei der Geschäftsstelle in der Homburger Kreisverwaltung am Forum, Telefonnummer (0 68 41) 1 04 84 34 oder per E-Mail: gutachterausschuss@saarpfalz-kreis.de.

Der Gutachterausschuss des Saarpfalz-Kreises und die Vertreter der Städte und Gemeinden im Saarpfalz-Kreis haben ein Hilfsmittel erstellt, das schnell Gewissheit gibt, wo in etwa ein Mietpreis anzusetzen ist: der qualifizierte Mietspiegel, der 2014 erstmals erstellt und über Jahre fortgeschrieben wurde. Grundlage ist dafür auch der Preisindex für Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland.

Allerdings konnte die Kreisverwaltung den Mietspiegel in diesem Jahr nicht neu erstellen lassen, der Grund seien mehrere Gesetzesänderungen in jüngerer Zeit, hieß es dazu aus der Kreisverwaltung, „viele neue Verordnungen haben uns daran gehindert, den Mietspiegel auf den neuesten Stand zu bringen“, so die Info des Gutachterausschusses.

Somit wird der qualifizierte Mietspiegel aus dem Jahr 2020 ab dem 9. Dezember 2022 zum einfachen Mietspiegel herabgestuft und kann nur noch als Orientierungshilfe für Mieten im Saarpfalz-Kreis herangezogen werden, nicht mehr als Grundlage bei juristischen Verhandlungen.

Was heißt das nun für Mieter und Vermieter? Spielte der Mietspiegel in der Vergangenheit überhaupt eine Rolle bei Vermietungen? Die Makler kennen natürlich die Lagen und die Bewertungen auch ohne den Mietspiegel, dafür sind sie vom Fach. Trotzdem sehen sie den Mietspiegel als guten Ratgeber. „Am Ende geht es darum, was ein Mieter möchte. Wenn es genau diese Lage und dieser Südbalkon oder dieser Garten sein soll, dann wird die Miete auch ohne Rücksicht auf den Mietspiegel verhandelt. Am Ende entscheidet der Markt“, hieß es von Immobilien Müller in der Homburger Eisenbahnstraße, „der Mietspiegel ist eine gute Orientierung, besonders, wenn jemand neu nach Homburg kommt. Aber er ist nicht bindend“.

Letztendlich sei es immer die Frage, wie viel jemand bereit sei, für eine schöne Lage oder einen bestimmten Stadtteil zu bezahlen. Und auch die Homburger Stadtteile seien untereinander abgegrenzt, „wer in Einöd wohnt, wird in den seltensten Fällen nach Bruchhof ziehen, wer in Kirrberg wohnt, sucht nicht unbedingt eine Wohnung in Erbach. Egal, was der Mietspiegel sagt“.

Wo man wohnen möchte, ist also in erster Linie eine Herzensangelegenheit, aber nicht immer. „Wenn jemand für begrenzte Zeit nach Homburg zieht und den Aufenthalt ganz pragmatisch sieht, ist der qualifizierte Mietspiegel durchaus eine Richtlinie“, betont Carsten Cherdron, Inhaber der Geschäftsstelle Von-Poll-Immobilien in Homburg, „ein Mieter kann sich anhand des Mietspiegels genau aussuchen, wie viel er für welche Lage ausgeben möchte“.

Auch seien überhöhte Mietforderungen mit dem Hinweis auf den qualifizierten Mietspiegel durchaus abgelehnt worden, „es ist ja kein Geheimnis, dass man in guten Homburger Innenstadtlagen bis zu elf Euro Miete pro Quadratmeter bezahlt.“ In Erbach seien es im Schnitt sechs bis 6,50 Euro pro Quadratmeter, das decke sich in etwa mit dem Mietspiegel, „der also ein verlässlicher Indikator für die Wohnlagen im Saarpfalz-Kreis ist“.

Natürlich gebe es auch eine Klientel, die nur eine bestimmte Lage oder eine moderne Ausstattung mit neuem Bad akzeptiere. Auch eine schicke Neubauwohnung relativiere die Angaben des Mietspiegels, „da ist die Miete dann reine Verhandlungssache“.

Was ist überhaupt ein qualifizierter Mietspiegel? Er wird nach wissenschaftlichen Grundsätzen alle zwei Jahre erstellt und von Mieter-, Vermieter- und Gemeindevertretern anerkannt. Nach den örtlichen Gegebenheiten enthält der Mietspiegel verschiedene Bewertungskategorien wie Stadtbezirk, Baujahr, Ausstattung oder Lage. Jede Straße im gesamten Saarpfalz-Kreis wird darin aufgelistet und bis ins Detail bewertet.

Es gibt bundesweit maximal 450 Kommunen oder Kreise, die überhaupt einen Mietspiegel haben. Ab 50 000 Einwohnern ist es eigentlich Pflicht, einen solchen zu haben, der Saarpfalz-Kreis fällt da nicht darunter, bietet diesen Service aber trotzdem seinen Bürger an.

Der qualifizierte Mietspiegel ist eine Gemeinschaftsarbeit des Gutachterausschusses des Saarpfalz-Kreises und der Vertreter der Städte und Gemeinden im Saarpfalz-Kreis. Der Mietspiegel gibt verbindlich Auskunft über die Werte, die als „ortsübliche Vergleichsmieten“ bezeichnet werden. Er ist nach wissenschaftlichen Grundsätzen erarbeitet, deshalb stellt er für die Mietvertragsparteien (Mietern und Vermietern) eine gerichtlich anerkannte Methode zur Anpassung laufender Mietverträge dar.

Dies fällt nun weg, da die Qualifizierung nicht mehr gegeben ist. Außerdem dient der qualifizierte Mietspiegel den Sozialämtern als Grundlage für die Berechnung der sogenannten Kosten der Unterkunft, auch hier hat er nun nur noch beratende Funktion.