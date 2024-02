Bürgermeister informierte in Stadtratssitzung Pyrum-Werk in Homburg scheitert an Wasserschutz

Es war fast genau vor einem Jahr: Am fetten Donnerstag 2023 gab der Reifen-Recycler Pyrum aus Dillingen öffentlich bekannt, dass er in Homburg ein neues Werk bauen will. Zuvor waren natürlich sozusagen hinter den Kulissen einige Dinge gelaufen – und es war wohl alles sehr schnell gegangen. Das Unternehmen hatte betont, dass zwischen dem ersten Kontakt mit Bürgermeister Michael Forster im Dezember 2022, den die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar hergestellt habe, der Vorstellung vor den Fraktionsvorsitzenden im Januar und der parteiübergreifenden, einstimmigen Zustimmung des Stadtrats gerade einmal zwei Monate gelegen hätten.