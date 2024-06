Fußball-Europameisterschaft in Homburg Die deutschen EM-Spiele auf dem Christian-Weber-Platz

Homburg · In der kommenden Woche, am Freitag, 14. Juni, beginnt die in Deutschland ausgetragene Fußball-Europameisterschaft. Lange war nicht klar, ob in Homburg – wie bei früheren großen Fußballturnieren – wieder Public Viewings angeboten werden können oder ob sich das Fangeschehen einzig in die Kneipen verlagern wird.

07.06.2024 , 11:04 Uhr

Auf dem Christian-Weber-Platz wird wieder Public Viewing angeboten, wie hier bei der WM im Jahr 2018. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf