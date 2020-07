46-Jähriger aus Neunkirchen soll Tat begangen haben : Prozessbeginn nach Brandstiftung im Ex-Café Ecker

Foto: Ulrike Stumm

Homburg/Saarbrücken Am Donnerstag hat vor dem Landgericht Saarbrücken der Prozess gegen einen 46-Jährigen begonnen, der in Verdacht steht, am 18. Dezember 2019 das „Conrads Dolce-Café“, lange Jahre als Café Ecker bekannt, in der Homburger Talstraße in Brand gesetzt zu haben.