Homburg/Leipzig Der Untreue-Prozess gegen den vom Dienst suspendierten Homburger Rathauschef Rüdiger Schneidewind muss neu aufgerollt werden.

Das Untreue-Verfahren gegen den SPD-Politiker muss jetzt vor einer anderen Kammer des Saarbrücker Landgerichts neu verhandelt werden. Details zu der BGH-Entscheidung sind bislang noch nicht bekannt. Dietlind Weinland, BGH-Richterin und Pressesprecherin, hat für diesen Mittwoch eine Pressemitteilung zu dem Verfahren 5 StR 366/19 angekündigt. Wie es heißt, haben die obersten Richter in ihrer Entscheidung, die bereits am 8. Januar gefallen sein soll, ernsthafte Zweifel an den Feststellungen geäußert, die die vierte Strafkammer in ihrer Urteilsbegründung getroffen hat. Dies soll unter anderem die Höhe des der Stadt Homburg und damit dem Steuerzahler durch die Beauftragung von Düsseldorfer Privatdetektiven entstandenen Schadens betreffen. Auch die Beweiswürdigung ist, so war zu erfahren, aus BGH-Sicht zum Teil nicht nachvollziehbar.

Das jetzt aufgehobene Urteil der vierten Strafkammer, das nach mehrtägiger Hauptverhandlung und umfangreicher Beweisaufnahme fiel, stieß in der Homburger Kommunalpolitik und auch landesweit auf teilweise heftige Reaktionen und Unverständnis. Immerhin hatte der Vorsitzende Richter Ralf Schwinn in seiner mündlichen Urteilsverkündung von „Untreue durch Verletzung der Dienstpflichten“ gesprochen und betont, Schneidewind habe mit seinem Verhalten in der so genannten Detektivaffäre gezeigt, dass er als Oberbürgermeister „ungeeignet ist“. Zudem hielt es die Kammer, die im Februar 2019 von „bedingtem Vorsatz“ ausging, für „sachgerecht“, dass der OB, so das Urteil denn rechtskräftig werden sollte, sofort sein Amt und den Beamtenstatus verliere. Als Ergebnis seiner Beweisaufnahme hatte das Gericht „erschreckende Zustände“ im Homburger Rathaus festgestellt. So sei klar geworden, mit „welchem Dilettantismus und welcher Sorglosigkeit an der Spitze der Stadt Homburg“ vorgegangen worden sei.