Projektwoche Schüler beleuchten den Frieden aus mehreren Perspektiven

Im Vorfeld der Projektwoche hatte sich das Kollegium des Gymnasiums viele unterschiedliche Projekte überlegt, die von den Schülerinnen und Schülern gewählt und mit Leben gefüllt werden konnten. Insgesamt 27 Projektgruppen nahmen das Thema Frieden aus verschiedensten Perspektiven unter die Lupe. Hierzu wurden unter anderem zahlreiche außerschulische Lernorte besucht, wie zum Beispiel das Europaparlament in Straßburg, die Kläranlage der EVS Limbach, der Homburger Hauptfriedhof, der Ballpark Wallerfeld in St. Ingbert (Übungsplatz der St. Ingbert Devils), die Maginot-Linie in Four a Chaux oder der Bunker Montplaisir in Brebach.