16 Teilnehmer bei Aktion in Böcklinstraße in Erbach : Projekt „Mehr als nur Wohnen“ beendet

16 Teilnehmer bei Aktion in Böcklinstraße in Erbach

Homburg Beigeordnete Becker bedankte sich für das Mitmachen

Die Beigeordnete Christine Becker und die Leiterin der Freien Kunstschule Artefix, Veronika Kiesel, haben sich kürzlich mit mehreren Kindern in der Böcklinstraße getroffen, um sich bei diesen für ihre Teilnahme an dem Projekt „Böcklinstraße – mehr als nur Wohnen“ zu bedanken.

Wie die Stadt weiter mitteilt, lief dieses Projekt im vergangenen Herbst an, angestoßen von der Streetworkerin Nina Lesser, die zu diesem Zeitpunkt für die Böcklinstraße in Erbach zuständig war. Seit dem Frühjahr geht Lesser zwar einer anderen Aufgabe nach, das Projekt wurde dennoch bis in den Sommer fortgeführt. Zu den Ideen des Projektes gehörte es, dass sich Menschen trafen, um miteinander zu spielen, zu bauen, zu nähen, zu malen, zu basteln, ins Theater zu gehen oder zu feiern. Sie sollten einander kennen, Gelegenheit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich einander nicht mehr so fremd zu sein wie zuvor.