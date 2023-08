Integration Damit die Frauen gleiche Chancen haben

Es war das zweite Mal, dass unter Federführung von Frauenbüro und Jobcenter des Saarpfalz-Kreises das Projekt „Amal-React“ durchgeführt wurde. Mit einer kreativen Abschlussveranstaltung in den Räumlichkeiten des Frauenbüros in Homburg verabschiedeten sich die Teilnehmerinnen, Dozentinnen und Dozenten von einer intensiven sechsmonatigen Schulungsmaßnahme, wie es in einer Pressemitteilung des Saarpfalz-Kreises heißt.