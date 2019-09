Gymnasium : Johanneum lädt zum Schulfest

Das Gymnasium Johanneum in Homburg lädt für diesen Samstag, 7. September, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr zum Schulfest ein. Auch in diesem Jahr wollen die Schüler den Besuchern ein gelungenes Fest präsentieren.

