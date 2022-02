Produkte aus Homburg : Die Vielfalt Homburgs und regionale Produkte in einem Korb

Die Vielfalt Homburgs und regionale Produkte in einem Korb

Homburg Demnächst steht ein Geburtstag, Jubiläum, Jahrestag oder eine Einladung an und es fehlt die passende Geschenkidee? Oder man möchte einen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin mit einem Willkommensgeschenk aus Homburg begrüßen?

Der neue Geschenkkorb der Wirtschaftsförderung Homburg GmbH kann individuell bestückt werden und enthält von regionalen Lebensmitteln wie Nudeln, Gewürzen, Marmeladen, Senf, Essig, Öl über Getränke, Tee, Liköre und handgemachte Seifen oder den bewährten Produkten Homburger Firmen bis hin zu Süßigkeiten und dem beliebten Homburger City-Memory-Spiel oder einer Homburg-Tasse ein breites Spektrum an städtischen Produkten, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtpressestelle.

Der Präsentkorb kann individuell zusammengestellt werden, der abgebildeten Körbe auf dem Foto haben einen Wert von 25 sowie 50 Euro und können ab sofort unter der Telefonnummer (0 68 41) 10 14 11 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@homburg.de bestellt werden. Das Angebot ist auch als steuerfreie Mitarbeiterzuwendung für Firmen geeignet (bis zu einem Wert von 50 Euro).

Ab sofort ist auch eine Verkaufsstelle im Kaufhaus Brinkmann im Saarpfalz-Center an der Hauptkasse eingerichtet. Dort können die Körbe in den Varianten von 25 und 50 Euro erworben werde. Die Wirtschaftsförderung bedankte sich bei der Präsentation der Geschenkkörbe bei allen teilnehmenden Homburgern Händlern und Produzenten für die freundliche Unterstützung, heißt es in der Mitteilung weiter.