Postdienstleistungen weiterhin in der Nähe verfügbar : Postbank schliesst Filiale in Homburg Anfang Juli

Homburg Dass der Schritt kommen würde, war klar, nun auch das Datum: Die Postbank schließt Anfang Juli ihre Filiale am Homburger Bahnhofsplatz 4. Sie öffnet letztmalig am Montag, den 5. Juli von 9.30 bis 12.30 Uhr, wie die Postbank informiert.

Ab dem 15. Juni stehe ganz in der Nähe die Partnerfiliale der Deutschen Post, Am Zweibrücker Tor 12 mit den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die nächste Möglichkeit zur kostenlosen Bargeldversorgung gibt es in der Talstraße 39 (Deutsche Bank) oder in der Richard-Wagner-Straße 40 (Shell). Die nächstgelegenen Filialen der Postbank liegen in der Rosengartenstraße 1-3 in Zweibrücken sowie in der Brückenstraße 21 in Neunkirchen. Hier erhielten Kunden alle gewohnten Postdienstleistungen, und könnten auch Bargeldein- und auszahlungen sowie Überweisungen vornehmen.