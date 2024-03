Billard Der deutsche Meister muss sich mächtig strecken

Die beiden Mannschaftsführer waren sich in ihren Analysen ziemlich einig: Der PBC Joker Altstadt wurde am Sonntag im Heimspiel in der Poolbillard-Bundesliga vom deutschen Meister BC Oberhausen vom Ergebnis her deutlich mit 2:6 bezwungen. Die Partie hätte aber auch 4:4 enden können. „Wir haben das richtig gut gemacht. Oberhausen musste sich mächtig strecken“, meinte Altstadts Sebastian Staab. „Dass wir gegen einen richtig starken Gegner am Ende als Sieger die Tische verlassen konnten, lag an zwei engen Duellen vor der Pause“, sagte Oberhausens Andreas Roschkowsky mit Blick auf seinen 8:7-Erfolg im Acht-Ball gegen Staab sowie das 8:4 von Lars Kuckherm im Zehn-Ball gegen Altstadts Marco Dorenburg. Dabei lag Kuckherm bereits mit 0:4 zurück, ehe er sich deutlich steigern konnte und noch die Wende erzwang.