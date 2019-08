Polizei : Polizeibeamte retten verletztes Kaninchen

Polizeikommissarin Lena Becker mit dem verletzten Kaninchen. Foto: Polizei Homburg. Foto: Polizei Homburg

Am späten Freitagabend erfasste ein Auto auf der Landstraße 218 bei Reiskirchen ein Kaninchen. In der Regel endet ein solches Aufeinandertreffen für das Tier tödlich. Nicht so dieses Mal, denn der Fahrer sah nach dem Tier und alarmierte die Homburger Polizei.