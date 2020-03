Unfallflucht in Homburg : Massiver Schaden an Auto

Homburg So genannte Parkrempler kommen immer wieder vor. Dabei wird dann ein abgestelltes Auto von einem anderen Fahrer beschädigt, wobei dieser dann häufig einfach wegfährt, ohne sich weiter um das zu kümmern, was er angerichtet hat.

Für den Geschädigten ist das sehr ärgerlich und oft teuer. Zudem ist so etwas alles andere ein Kavaliersdelikt. Darauf weist die Polizei Homburg angesichts eines aktuellen Vorfalls deutlich hin. Meist passieren diese Dinge beim Ein- oder Ausparken – oder eben dann, wenn eine Tür unvorsichtig geöffnet wird. Wohl so geschehen am vergangenen Samstag, 29. Februar, zwischen etwa 14 bis 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße „Am Stadtbad“ in Homburg . Dort beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dunkelblauen Ford Tourneo mit HOM-Nummernschildern, vermutlich wurde die Tür eines daneben abgestellten Fahrzeuges an das Auto geschlagen. Die Beschädigung sei derart massiv, dass dies zum Anlass genommen werde, um auf etwas deutlich hinzuweisen, sagt die Polizei. Auch bei einem Anschlagen mit der Tür handele es sich in der Regel nicht nur um einen geringfügigen Schaden. Und selbst wenn er nur geringfügig sein sollte, müsse der Verursacher „eine angemessene Zeit“ vor Ort warten und den Geschädigten oder eben die Polizei zu informieren. Andernfalls werde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Verursacher eingeleitet.