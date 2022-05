Fahndung nach Motorradfahrer in Homburg : Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Motorradfahrer

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Erbach Eine Verfolgungsjagd lieferte sich am Samstag ein Motorradfahrer in Homburg mit einer Polizeistreife. Ausgangspunkt war kurz nach 23 Uhr die Kreuzung Dürerstraße/Berliner Straße in Erbach, wo die Polizeibeamten auf einen Motorradfahrer aufmerksam wurden, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Dürerstraße unterwegs war.

Der Zweiradfahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, sondern raste mit zunehmender Geschwindigkeit weiter das Viertel Bodelschwingh-/ Hasenäcker-/Feuerbach- und Dürerstraße. Anschließend riss der Sichtkontakt ab.

Das Motorrad wurde allerdings im Rahmen der Fahndung an der Kreuzung Richard-Wagner-/Bexbacher Straße an der dortigen Ampel wiederentdeckt. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer wieder, überfuhr die auf Rot stehende Ampel in Richtung Einöd. An den folgenden Kreuzungen in der Bexbacher Straße (B 423) überholte der Fahrer mehrfach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer, fuhr teilweise zwischen den Fahrzeugen durch und überfuhr weitere rote Ampeln. Der Motorradfahrer wurde letztlich am sogenannten „Schwarzenbacher Stich gesehen. Hierbei war das Motorrad mehr als 150 Stundenkilometer schnell. Die Beamten verloren den Biker aus den Augen.