Blaulicht : Auto beschädigt und einfach weggefahren

Foto: Carsten Rehder/dpa. Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Am Montag, 26. August, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mannlichstraße in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei fuhr ein bislang unbekanntes, rotes Fahrzeug gegen einen dort zum Parken abgestellten braunen Audi Q5 mit Homburger-Kreiskennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

