Sicherheitsaktion in Homburg : Polizei warnt vor Dieben in der Adventszeit

Homburg Auch wenn diese Adventszeit stiller ist als sonst, da in der Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte wegfallen und die Menschen sich generell zurückhalten: Diebe machen sich auch in dieser Adventszeit Hektik und Stress der Menschen, die unterwegs sind, zunutze und schlagen verstärkt zu.

Der Homburger Kontaktpolizist Polizeioberkommissar Thomas Clemenz wird in der Vorweihnachtszeit in Einkaufsmärkten der Region und in der Innenstadt unterwegs sein, um die Kunden zu warnen, zu sensibilisieren und auch zu beraten, was zu tun ist, um den Dieben das Leben so schwer wie möglich zu machen.