Thema „Mondnacht“ : Poetisches Chorkonzert in der Hohenburg-Residenz

Homburg Unter der Überschrift „Mondnacht“ lädt für Mittwoch, 11. September, 19 Uhr, die Pro-Seniore-Residenz Hohenburg in der Gerberstraße 18 in Homburg zu einem poetischen Konzert ein. Die Veranstalter schreiben dazu: „‘Eine kleine Nachtmusik’ und ‘Moon River’ – es gibt wunderschöne Lieder und Gedichte, die dem Mond und der Nacht gewidmet sind.

Dass bei dem Chorkonzert gleich mehrere Generationen zusammenkommen, ist sozusagen Programm. Denn nicht nur die Gedichte und Musikstücke sind unterschiedlichen Alters, sondern auch die Akteure. Es sind Schüler, Eltern und Lehrer des Gymnasiums am Schloss in Saarbrücken – aktuelle und ehemalige, im Alter von 11 bis 77.

Der Unterstufenchor setzt sich zusammen aus 13 Schülern der Klassenstufe fünf bis sieben, die mit viel Begeisterung singen und die Zuhörer mit ihren schönen Stimmen nicht kalt lassen werden. Im Eltern-Lehrer-Schüler-Chor machen mindestens drei Generationen mit viel Freude auf hohem Niveau gemeinsam Musik – zuletzt mit der Russischen Nationalphilharmonie in der berühmten Kathedrale von Verdun. Am Klavier und am Cello sind zu hören Karoline Metzger (Klavier) und Lena Strothmann (Cello). Beides sind Schülerinnen der Oberstufe am Schlossgymnasium und haben bereits mehrfach erfolgreich an Wettbewerben, etwa „Jugend musiziert“, teilgenommen. Sie werden unter anderem Beethovens „Mondscheinsonate“ und „La Lune Blanche“ von Roland Kunz zum Besten geben. Das Programm wurde zusammengestellt von Manuela Simmler, musikalische Leiterin der beiden Chöre.