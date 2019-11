Polizei : Pkw auf dem Enklerplatz beschädigt

) In Homburg wurde am Freitag, 22. November, in der Zeit von 11.45 bis 16 Uhr, ein neuwertiger Peugeot 508, Farbe Rot, mit KIB-Kennzeichen beschädigt, der auf dem Enklerplatz abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde der Lack der Heckstoßstange, sowie auf dem Kofferraumdeckel zerkratzt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 800 Euro.