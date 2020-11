Partnerstädte auch in Sachen Umwelt verbunden : Pinie aus La Baule steht nun im Römermuseum 

Schwarzenacker Eine Meerespinie (Pinus pinaster) haben am vergangenen Samstag die Umweltbeauftragte der Stadt, Yvette Stoppiera-Wiebelt, die für die Partnerstädte zuständige Simone Lukas, der Chef des Forstbetriebs Blieskastel, Helmut Wolf, sowie Sabine Emser vom Römermuseum auf dem Freigelände des Museums gepflanzt.

Die Meerespinie war Simone Lukas beim Biosphärenfest im August des vergangenen Jahres von ihren Partnern aus La Baule, die mit einem eigenen Stand an dem Fest beteiligt waren, überreicht worden. Das Bäumchen soll die Verbundenheit zwischen den beiden Städten auch auf der Umweltebene symbolisieren, betonten Simone Lukas und Yvette Stoppiera-Wiebelt. Neben den Bereichen Kultur und Sport gehöre auch die Umwelt zu den verbindenden Themen zwischen den Partnerstädten, waren sich die an der Pflanzaktion Beteiligten einig.

Am Samstag freuten sich die Beteiligten, dass es nun gelungen ist, die Pinie an einer schönen Stelle des Museums in Schwarzenacker zu pflanzen. Sollten wieder Besuche zwischen den Partnerstädten möglich sein, könnten sich die Beteiligten auch vom Wachstum der Pinie überzeugen, schließlich gehört ein Aufenthalt im Museum in der Regel stets zum Besuchsprogramm für Gäste aus La Baule oder aus Ilmenau.