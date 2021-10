Betreuung im Saarpfalz-Kreis : Pilotprojekt für das Saarland: Bessere Arbeitsbedingungen für polnische Pflegekräfte

Anders als in der hochqualifizierten, häuslichen Pflege geht es bei der Betreuung darum, Menschen mit Einschränkungen niedrigschwellig im Alltag zu helfen. Hier setzt der Saarpfalz-Kreis nun auf ein neues Beschäftigungsmodell. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Kaum hat man sich als Betreuungsbedürftiger an eine, oft polnische, Unterstützungskraft gewöhnt, muss sie auch wieder zurück in die Heimat. Bisher sind solche Engagements zeitlich befristet. Der Kreis will durch ein neues Modell nicht nur in diesem Punkt für Abhilfe sorgen.

Einstimmig und ohne weitere Aussprache hat der saarpfälzische Kreistag anlässlich seiner Oktober-Sitzung eine Entscheidung getroffen, die einen Vorzeichenwechsel für vornehmlich polnische Beschäftigte im Betreuungsbereich bedeutet: So will man in Zukunft die Möglichkeit bieten, Arbeitskräfte aus dem Nachbarland nach dem Arbeitgeber-Modell zu beschäftigen. Das soll für die, die sich als Betreuer – und nicht als professionelle Pflegekraft – um Betreuungsbedürftige im Saarpfalz-Kreis kümmern, mehr Rechtssicherheit schaffen. Was sich dabei eher staubtrocken anhört, ist nicht nur von großer Bedeutung für Betreuungssuchende und Betreuungskräfte, sondern auch ein Pilotprojekt für das Saarland. Und: Deutschlandweit betrachtet gibt es derzeit nur einen Kreis in Nordrhein-Westfalen, der dieses System noch anbietet.

Worum geht es nun konkret? Aktuell werden Arbeitskräfte, so aus Polen, in der Regel nach dem Entsende-Modell als Betreuer von Senioren, körperlich Eingeschränkten und anders Hilfsbedürftigen beschäftigt. Das bedeutet, dass diese Betreuungskräfte in ihren Heimatländern bei entsprechenden Vermittlungsagenturen angestellt sind und von dort auch bezahlt werden. Betreuungsbedürftige zahlen als Kunden dafür an eben diese Agenturen. Für die Beschäftigten bedeutet das eine faktische Schlechterstellung im Vergleich zu den Regelungen des deutschen Arbeitsmarktes. Die Stichworte hier: Mindestlohn und Höchstarbeitszeiten. Einen „grauen Markt“ nannte Ulrike Zawar, die zuständige Geschäftsbereichsleiterin des Saarpfalz-Kreises, diese aktuelle Realität. Dem will man nun mit dem Arbeitgeber-Modell entgegen treten. Dabei fungiert der Hilfsbedürftige oder seine gesetzlichen Vertreter als Arbeitgeber, die Betreuungskraft wird von ihm direkt angestellt. Damit entfällt der Umweg über die Agenturen in den Entsende-Ländern. Der Lohn fließt unmittelbar vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer. Es greifen so die Arbeitsbedingungen und Entlohnungsvorgaben Deutschlands.

Nun steckt hinter dem Modell des Saarpfalz-Kreises für Betreuungsbedürftige kein Muss. Tatsächlich bleibt es jedem freigestellt, wie er seine oder die Betreuung eines Angehörigen regelt. Mit der Möglichkeit eines Arbeitgeber-Modells will man aber gerade für polnische Betreuungskräfte mehr Sicherheit und bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Warum nun gerade rückt Polen ins Zentrum des Modells? Ins Nachbarland unterhält der Saarpfalz-Kreis seit Jahren enge, partnerschaftliche Beziehungen. Zusammen mit den Partnern dort will man nun eine Vermittlungsstruktur aufbauen. Hier im Saarpfalz-Kreis soll die Arbeiterwohlfahrt als Schnittstelle der Vermittlungsleistung agieren. In einem Pressegespräch erläuterten Landrat Theophil Gallo (SPD) und Ulrike Zawar das Projekt. „Viele sind auf der Suche nach Frauen, die helfen. Weil sie Angehörige haben, die der Betreuung bedürfen.“ Dabei gehe es, wie Gallo klarstellt, eben nicht um hochqualifizierte Pflege. „Es geht darum, dass jemand da ist, der vorliest. Der kocht, sauber macht.“ In diesem niederschwelligen Betreuungsbereich gebe es viele Frauen, gerade aus Polen, die hier „monatelang bei uns sind, unter teilweise schwierigen Bedingungen“, so der Landrat. Arbeitszeit und andere Aspekte spielten da keine Rolle. Das nun an den Start gebrachte Arbeitergeber-Modell als Alternative zu bestehenden Beschäftigungsstrukturen solle nun ordentliche Vertragsverhältnisse schaffen und auch die Möglichkeit geben, sich hier um die polnischen Betreuungskräfte zu kümmern. „Diese Arbeitskräfte sollen nicht auf sich allein gestellt sein.“

Zuerst habe man mit der Caritas als Schnittstelle für Betreuungssuchende und Betreuungskräfte verhandelt. Gallo: „Die wollten dann am Ende nicht mitmachen.“ Danach habe man Gespräch mit dem CJD und der Awo geführt. Die Awo sei es dann letztlich gewesen, die eingestiegen sei. Nun werde man, wie Gallo weiter ausführte, das Arbeitgeber-Modell für einen Versuchszeitraum von zwei Jahren anbieten. Nach Gesprächen mit den Partnern in Polen habe sich dort ein großes Interesse an diesem Projekt gezeigt.

Ulrike Zawar erläuterte die Systematik des Arbeitgeber-Modells. „Die Arbeiterwohlfahrt stellt den Kontakt her zwischen den Betreuungssuchenden und den Betreuungskräften. Sie stellt auch rechtssichere Arbeitsverträge zur Verfügung.“ Aufgabe der Awo sei zudem, den Kontakt mit den Partnerkreisen zu halten „und dort geeignete Personen als Betreuungskräfte zu suchen“. Mit den nach deutschem Recht geschlossenen Arbeitsverträgen sei zum einen eine geregelte Beschäftigung über einen längeren Zeitraum hinweg möglich. „Polen gehört ja zur EU. Damit können die Betreuungskräfte so lange bleiben, wie sie beschäftigt sind.“ Zum anderen gelte der deutsche Tariflohn. „Das ist der große Vorteil. Nun müssen wir schauen, ob das Ganze funktioniert.“

Zawar wies auf einen weiteren, wichtigen Vorteil des Modell-Projektes hin. So dürfe der Saarpalz-Kreis als Sozialhilfe-Träger im Falle von Bedürftigkeit Beschäftigungsverhältnisse nach dem Entsende-Modell nicht finanzieren. „Das Arbeitgeber-Modell hingegen dürfen wir als Saarpfalz-Kreis finanzieren. Das bedeutet: Hier können wir als öffentliche Hand mit unterstützen.“ An dieser Stelle und mit Blick auf diese Situation war sich Gallo sicher, dass damit das Arbeitgeber-Modell für Betreuungssuchende „nicht unerschwinglich“ werde.

Oft sind die baulichen Gegebenheiten gut, es braucht aber auch helfende Hände. Die kommen nicht selten aus Polen. Foto: Thorsten Wolf