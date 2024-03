Große Aktion in der Region Homburg Viele wollen beim Aufräumen helfen

Am kommenden Freitag, 15. März, und Samstag, 16. März ist es wieder so weit, dann wird im ganzen Bundesland anlässlich von „Saarland picobello“ wieder ordentlich sauber gemacht. Das bedeutet wie in den Jahren zuvor, dass sich bei dieser Aktion des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) wieder Bürger, Vereine, Institutionen und Organisationen dazu aufmachen, dem Müll im öffentlichen Raum an den Kragen zu gehen.