Universitätsklinikum des Saarlandes Ersten Pflegekräfte haben neuen Abschluss in Tasche

Homburg · Im Jahr 2020 startete an der Pflegeschule am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg der erste Kurs der generalistischen Pflegeausbildung. Nun haben haben die ersten 13 Nachwuchspflegekräfte ihren Abschluss in der Tasche.

13.04.2023, 12:04 Uhr

Die Absolventinnen und Absolventen zusammen mit den Kursleiterinnen Vivienne Mandarino (an dritter Stelle von rechts) Sarah Wagner (an zweiter Stelle von links) und Pflegeschul-Leiter Patrick Bäumle (links). Foto: Natalie Annweiler/ UKS

Von maa

Es gab viele Diskussionen und viel Ärger um das 2017 von dem damaligen Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) eingeführte Pflegeberufegesetz. Vor allem aus dem Bereich der Kinderkrankenpflege kam Widerstand. Fachleute befürchteten Qualitätseinbußen. Doch das Gesetz ist längst „durch“, und heute sieht die Pflegeausbildung ganz anders aus als damals.