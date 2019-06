Offene Gotteshäuser in Homburg und Bexbach : Kirchen laden zur besonderen Nacht ein

Die Kirche St. Martin war bereits 2018 bei der „Nacht der Kirchen“ dabei. Auch diesmal soll sie wieder stimmungsvoll beleuchtet werden. Foto: Glößner/Kirche

Homburg/Bexbach Mit Musik, Führungen und mehr sollen die Bürger an Pfingstsonntag bei der „Nacht der Kirchen“ dazu animiert werden, in den Gotteshäusern aus- und einzugehen. Auch in Bexbach und Homburg stehen Türen offen.

Sommernächte haben ohnehin schon ihren speziellen Zauber. Nun steht an Pfingsten eine ganz besondere nächtliche Aktion an: die „Nacht der Kirchen Saar“ an Pfingstsonntag, 9. Juni. Auch Gotteshäuser im Saarpfalz-Kreis öffnen da an diesem Abend ihre Tore und bieten ein besonderes Programm an. Aber was steckt eigentlich dahinter?

„Die Kirchen verbinden damit den Wunsch, auf sich aufmerksam zu machen, die Schwelle niedrig zu halten“, sagt Pfarrerin Petra Scheidhauer, unter anderem zuständig für die Stadtkirche in Homburg, die erneut bei der Aktion mitmachen wird. Es sollen, so führt sie aus, Menschen Zugang zur Kirche finden, die sonst nicht in Gottesdienste gehen oder die generell zur Kirche wenig Bezug haben. Offenheit ist für sie in diesem Zusammenhang ein zentraler Begriff.

In der Stadtkirche, die in vergangenen Kirchennächten auch schon mal eine Diskonacht mit DJ erlebt hat, wird daher ab 19 Uhr erneut ein vielfältiges Programm angeboten, mit dem man möglichst viele erreichen will. Auch das Siebenpfeifferhaus schräg gegenüber wird einbezogen. So geht es zum Beispiel musikalisch quer durch die Stile, Beatles-Songs werden genauso gesungen wie französische Chansons oder unter dem Motto „einfach himmlisch“ Lieder, die sich allgemein mit dem Himmel beschäftigen, aber auch der Posaunenchor ist zu hören. Jeder, so Scheidhauer, könne kommen und gehen, so wie es ihm gefällt – auch das sei eine Besonderheit. Es gebe keine Verpflichtung. Neben dem Musikalischen gebe es etwas zu Essen und zu Trinken. Zudem ist die Ausstellung „Himmelsgewölbe“ mit Fotografien von Werner Richner, der Deckengewölbe saarländischer Kirchen auf beeindruckende Weise eingefangen hat, zu sehen. Dazu hält der Kunsthistoriker Bernhard Wehlen um 20 Uhr einen Vortrag.

Aber warum wurde eigentlich Pfingsten gewählt, ein Fest, das in seiner religiösen Bedeutung, der Aussendung beziehungsweise Ausgießung des heiligen Geistes, ja schon eher schwer zu fassen ist? Jesus Christus wurde da der Welt enthoben, erläutert Pfarrerin Scheidhauer, doch wichtig ist ihr: Es sei das Fest des heiligen Geistes und der sei sozusagen die Verbindung zwischen Himmel und Erde, damit ein Symbol für Offenheit. Das lade doch dazu ein, eingetretene Pfade zu verlassen, neugierig zu sein.

Pfingsten wird zudem als Geburtstag der Kirche verstanden. Darauf hebt etwa Weihbischof Robert Brahm auf der Internetseite zu dieser saarlandweiten Aktion hin. Zentraler Auftakt ist übrigens am 9. Juni um 18 Uhr eine Open-Air-Veranstaltung auf dem Saarbrücker Ludwigsplatz unter dem Motto „Wovon wir träumen“. Mehr als 50 Gotteshäuser öffnen insgesamt ihre Tore, welche das sind, ist auf der Seite genauso aufgelistet wie das Programm. Neben der Stadtkirche macht in unserer Region etwa die protestantische Kirche in der Kleinottweiler Straße in Bexbach mit.

„Wir klinken uns zum ersten Mal in die Aktion ein“, teilt Pfarrer Hansdieter Heck mit. Er hofft darauf, dass Leute dadurch in die besondere Atmosphäre der Kirche hineinschnuppern können. Es gebe ja Menschen, die in der Kirchennacht herumreisten und mehrere Gotteshäuser besuchten. Das Gebäude der protestantischen Kirche sei 1889 eingeweiht worden, erbaut wurde es nach Plänen des Architekten Ludwig Levy. Gerade der Innenraum mit seiner Holzkonstruktion sei sehenswert. Neben Führungen durch die Kirche gibt es auch hier Musik mit dem Organisten Marco Welker sowie eine kleine Kunstausstellung von Britta Lehnert mit Holzskulpturen, die aus Findlingen entstanden sind. Hungrig und durstig braucht auch hier niemand zu bleiben, es gibt Getränke und Fingerfood. Start ist hier um 18 Uhr.

„Gottes Schöpfung mit allen Sinnen erfahren“ Dieses Motto haben die Organisatoren in der Gemeinde St. Martin, Bexbach, für die Nacht der Kirchen gewählt. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr hätten sich die Verantwortlichen entschlossen, auch diesmal die Kirchentüren einen ganzen Abend lang zu öffnen und „den Besuchern etwas für alle Sinne zu bieten“, wie es Bernhard Wittling, Mitglied im Organisationsteam, formuliert. Um 19 Uhr wird die Nacht der Kirchen liturgisch eröffnet. Vorgesehen sind verschiedene Stationen und Haltepunkte, die sich rund ums Hören, Sehen, Riechen, Fühlen und Schmecken drehen. Musikalisch gibt es etwa Orgel- und Geigenstücke zu hören, der Chor und die Band Bexx sind ebenfalls dabei, einige Lieder sind als „offenes Singen“ gehalten, wer mag kann mitsingen. Zudem werden thematisch passende Texte vorgetragen. Zudem wird ein Film gezeigt, der die Schönheiten der Natur führen soll. Der Geruchssinn wird mit verschiedenen Aromen, mit Gewürzen und anderen Düften angesprochen. Häppchen sollen den Geschmackssinn kitzeln. Abgedeckte Kästen, die mit verschiedenen Materialien gefüllt sind, stellen den Tastsinn auf die Probe. Die Kirche wird mit Kerzen und Strahlern farblich abgestimmt ausgeleuchtet, betont Wittling. Gegen 21 Uhr ist Pause. Besucher können sich im Gemeindezentrum St. Martin stärken. Auch eine kleine Weinprobe soll es geben. Gegen 23 Uhr endet die Kirchennacht.

Details zu den Programmen und den geöffneten Kirchen findet man im Internet unter

Die Stadtkirche Homburg lockt in der Pfingstnacht mit Musik. Foto: Ulrike Stumm