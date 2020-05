Bistum Speyer : Pfingst-Gottesdienste auch im Wohnzimmer

Die Westseite des Doms zu Speyer. Foto: Klaus Landry/KLAUS LANDRY WWW.KLAUS-LANDRY.CO

Homburg/Speyer In Pandemie-Zeiten hilft sich die katholische Kirche mit hochmodernen Mitteln. Denn die persönliche Teilnahme ist wie in den Kirchen unserer Region begrenzt und man muss sich anmelden.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wird Bischof Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt im Dom feiern. Um 16 Uhr findet im Dom eine ökumenische Pfingstvesper statt, zu der das Bistum Speyer, zu dem auch der Saarpfalz-Kreis gehört, die Evangelische Kirche der Pfalz und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der Region Südwest einladen. Beide Gottesdienste werden per Livestream ins Internet übertragen. Die Abendmesse wird um 18 Uhr gefeiert.

Am Pfingstmontag, 1. Juni, wird Weihbischof Otto Georgens um 10 Uhr im Dom ein Pontifikalamt zelebrieren. Weitere Gottesdienste am Pfingstmontag im Dom sind um 7.30 Uhr und um 18 Uhr.

Info Die Musik zu den Gottesdiensten Pfingstsonntag, 31. Mai, 10 Uhr, Pontifikalamt: „Capella Spirensis“ mit Giovanni P. da Palestrina: Missa Papae Marcelli, Confirma hoc Deus. Gregorianik: „Introitus „Spiritus Domini“ , Sequenz „Veni sancte spiritus“. Ökumenische Pfingstvesper, 16 Uhr: Clara Steuerwald (Sopran), Nora Steuerwald (Alt), Daniel Schreiber (Tenor), Magnus Piontek (Bass). Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald (Leitung). Domorganist Markus Eichenlaub (Orgel). Abendmesse, 18 Uhr: Vox Puellarum.Gregorianik: Introitus „Spiritus Domini“, Sequenz „Veni sancte spiritus“, Communio „Factus est repente“, Missa VIII de angelis.

Pfingstmontag, 1. Juni, 10 Uhr, Pontifikalamt und Abendmesse (18 Uhr, identisches Musikprogramm): Schola des Mädchenchores: Malcolm Archer: Kyrie und Agnus Dei aus Christchurch Mass, Jean Paul Lécot: Sanctus aus Messe du Jubilé, Joseph Gabriel Rheinberger: Agnus Dei aus Missa puerorum, Barbara Weber: „Ich will dich rühmen, mein Gott und König“, deutsche Wechselgesänge aus dem Gotteslob.

An Pfingsten feiern die Christen das Fest des Heiligen Geistes, der auf die Apostel herabkam, als diese in Jerusalem versammelt waren (Apostelgeschichte 2). Der Heilige Geist ist nach kirchlicher Lehre in die Welt gesandt, um Person, Wort und Werk Jesu Christi in der Geschichte lebendig zu erhalten. Das Fest wird 50 Tage nach Ostern begangen - von daher lässt sich auch das Wort „Pfingsten“ erklären: Es leitet sich von „pentekoste“ ab, dem griechischen Begriff für „fünfzig“.

Die Zahl der zugelassenen Gottesdienstteilnehmer ist aufgrund der Abstandsregelung begrenzt. Im Dom können 92 Menschen so platziert werden, dass der vorgeschriebene Abstand eingehalten wird. Wer an den katholischen Gottesdiensten im Dom teilnehmen möchte, kann sich im Pfarrbüro, Tel. (06232) 10 21 40 oder per E-Mail an pfarramt.speyer@bistum-speyer.de anmelden. Die Anmeldung zur Ökumenischen Pfingstvesper erfolgt über die Evangelische Kirche der Pfalz (E-Mail: andreas.rummel@evkirchepfalz.de). Eine Anmeldung muss mit Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse erfasst werden, um im Falle einer Ansteckung mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Der Eingang zu allen Gottesdiensten geschieht ausschließlich über das Hauptportal.