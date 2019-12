Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Hary : Abschied nach einer arbeitsreichen Zeit in Homburg

Homburg Mehr als acht Jahre lang war Pfarrer Markus Hary für fünf Pfarrgemeinden zuständig. Nun wechselt er in die Pfalz.

Für Pfarrer Markus Hary endet an diesem Freitag mit einem Abschiedsgottesdienst ab 16 Uhr in der St.-Fronleichnamskirche seine mehr als acht Jahre lange Tätigkeit als Seelsorger in der Pfarrei Heilig Kreuz. Gemeindereferent Frank Klaproth und Pastoralreferent Stefan Pappon haben für diesen Gottesdienst etwas Besonderes für Hary vorbereitet. „Wie und was am Freitag im Gottesdienst geplant ist, weiß ich nicht. Ich lasse mich einfach überraschen“, so der 56-Jährige gegenüber unserer Zeitung.

Der gebürtige St. Ingberter Hary nahm nach seinem Abitur ein Theolgiestudium in München auf. Am 4. Juli 1992 wurde er in Speyer zum Priester geweiht. Drei Jahre war er anschließend Kaplan in Neustadt an der Weinstraße und zudem Dekantsjugendseelsorger im Dekanat Bad Dürkheim. Ab dem 1. September 1995 war Markus Hary für ein Jahr Kaplan in Oggersheim. Von Anfang September 1996 bis September 2011 arbeitete Hary als Seelsorger und Pfarrer in Dudenhofen. Zudem war er von 1996 bis 1998 als Diözesan auch Jugendseelsorger der Katholischen Jungen Gemeinde, ehe er am 1. September 2011 nach Homburg kam. Hier war Hary gleich für fünf Kirchengemeinden zuständig: St. Fronleichnam Homburg, St. Michael Homburg, Mariä Himmelfahrt Kirrberg, Mariä Hilf in Bruchhof und Mariä Geburt in Schwarzenacker.