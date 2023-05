Pfälzerwald-Haus in Kirkel Gemütlichkeit und gutes Essen am Waldesrand

Es ist nur an zwei Tagen in der Woche geöffnet, aber das Pfälzerwald-Haus in Kirkel ist trotzdem auf einem guten Weg, um sich zum beliebten Wanderziel zu machen. Die Wirtsleute haben ein klares Konzept, und das bringt das traditionsreiche Haus am Kirkeler Waldrand in stabiles Fahrwasser. Der Ehemann der Wirtin, Ralf Kalajkovic, im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung.