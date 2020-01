Am 24. Januar : Pfadfinder laden ein zum Neujahrsempfang

Am 24. Januar

Homburg Die Pfadfinder Camino Homburg laden am Freitag 24. Januar, 19 Uhr, zum Neujahrsempfang ins Pfarrzentrum St. Fronleichnam ein. In lockerer Runde sei dies der Treffpunkt für Eltern, Mitglieder, Freunde und Ehemalige.

Die Altersstufen beteiligen sich laut Mitteilung mit eigenen Angeboten am Empfang. Highlights seien der Film über das Pfingstzeltlager im Pfälzer Wald und der über das Sommerzeltlager im luxemburgischen Echternach. Auch die künftigen Aktionen stünden allerdings im Blickpunkt. Wie in den vergangenen Jahren auch, würden Zeltlager an Pfingsten und im Sommer angeboten. Für den Sommer 2020 gehe es auf große Fahrt nach England auf ein internationales Pfadfinder-Treffen mit mehr als 10 000 Teilnehmern aus verschiedenen Ländern.