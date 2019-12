Weihnachtsbesuch in Homburg : Friedenslicht von Bethlehem für den Landrat

Homburg DPSG-Pfadfinder statteten dem Chef der Kreisverwaltung in seinem Büro im Landratsamt Homburg einen Besuch ab.

Die Pfadfinder Karl-Willi Narr (9) und Elija Forthofer (14) von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), Bezirk Saarpfalz, haben gemeinsam mit ihrem Betreuer Andreas Narr, Jugendreferent bei der Katholischen Jugendzentrale Saarpfalz, Landrat Theophil Gallo das Friedenslicht in die Kreisverwaltung überbracht. 180 Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG fuhren am dritten Adventssonntag zur zentralen Aussendungsfeier nach Speyer, um das Friedenslicht aus Bethlehem in die Region zu holen. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder sorgen nun dafür, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften und Verwaltungen leuchtet. Daneben wird das Licht an vielen Orten weiter gegeben. Mitte vergangener Woche wurde das Licht auch nach Homburg gebracht, und zwar auf dem Christian-Weber-Platz (wir berichteten).