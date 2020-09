Personelle Veränderung : Geschäftsführer der Stadtwerke verlässt Homburg

Homburg Überraschende Meldung von den Stadtwerken Homburg: Der Sprecher der Geschäftsführung, Frank Burau, wird mit Auslaufen seines aktuellen Vertrages zum 30. Juni 2021 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden und sich neuen Herausforderungen stellen.

Seit 2016 trägt Burau die Verantwortung als technischer Geschäftsführer der Stadtwerke. Nach Studium und Promotion an der Ruhr-Universität Bochum führte sein beruflicher Weg unter anderem über die Ruhrgas AG in Essen und die Stadtwerke Krefeld, wo er über zehn Jahre als Geschäftsführer für die regulierten Netze verantwortlich war, nach Homburg. „Der erfolgreiche Aus- und Umbau der Versorgungsinfrastruktur ist ein maßgeblicher Baustein, um die Attraktivität der Stadtwerke und des Standorts Homburg auch in Zukunft zu erhalten. Ein wesentlicher Fokus liegt dabei auf steigenden Kundenanforderungen wie Services, neuen Technologien wie Elektromobilität, Smart-City-Anwendungen und neuen Energieträgern, wie zum Beispiel Wasserstoff. Herr Burau trägt mit seinen Weichenstellungen bei den Stadtwerken entscheidend dazu bei, diesen Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, betont Bürgermeister Michael Forster im Namen des Aufsichtsrates des Unternehmens in der Pressemitteilung.