Homburger Bergrennen Zajelsnik rast in Rekordzeit zum „Triple“

50 Jahre Homburger Bergrennen: Nach der Premiere im Jahr 1974 erlebten die Beteiligten am Wochenende eine in vielerlei Hinsicht geschichtsträchtige 49. Auflage des Klassikers entlang der Käshofer Straße von Homburg hinauf nach Käshofen. „Wir waren mit der Veranstaltung sehr zufrieden“, zog Thomas Bubel, Streckensprecher des gastgebenden Homburger Automobilclubs (HAC), am Ende ein rundum positives Fazit.