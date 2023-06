Wichtiger touristischer Schritt Nach zehnjähriger Debatte: Parkplatz an der Gustavsburg erneuert

Es würde lange dauern, wollte man all die Sitzungen des Jägersburger Ortsrates aufzählen, bei denen der Zustand des Parkplatzes an der Gustavsburg Thema war. Das immer wiederkehrende Problem: Nach Regen verwandelte sich die Fläche hinter der Burg in Richtung Kleingolfanlage in eine Schlammlandschaft. Gut zehn Jahre lang kämpfte man im Ortsrat dafür, dass sich dieser Zustand ändert. Und tatsächlich präsentiert sich der Parkplatz seit einigen Wochen schmuck saniert, asphaltiert und regensicher.