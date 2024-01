Deutliche Verbesserungen für Innenstadt-Parkplatz Vauban-Carrée soll aufgehübscht werden

Das Vauban-Carrée an der Homburger Talstraße war mal Endstück eines Knochens. Knochen? So hatte man in gefühlt entfernter Vergangenheit den Bereich zwischen eben dem Vauban-Areal auf der einen Seite der Innenstadt und dem Enklerplatz auf der anderen entlang der Talstraße genannt. An beiden Orten sollten Investitionen mit unterschiedlichen Ausprägungen für einen Aufschwung sorgen: Auf dem Enklerplatz ein Einkaufscenter, auf dem Vauban-Carrée wechselten die Investoren-Ideen von Jahr zu Jahr.