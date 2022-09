Polizei in Homburg bittet um Mithilfe : Paket mit Spielsachen aufgefunden

Homburg Die Polizei in Homburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Am Freitag wurden gegen 14 Uhr auf einer Sitzbank in der Talstraße in Homburg, oberhalb des Enklerplatzes, mehrere original verpackte Spielwaren (unter anderem Barbie-Puppen, Lego-Motorräder und ein ferngesteuertes Spielzeugauto) sowie Kinderzeitschriften und auch Süßigkeiten aufgefunden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei es derzeit völlig unklar, ob es sich bei den herrenlosen Gegenständen um Diebesgut oder um einen Verlust handelt, wie es in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion weiter heißt.