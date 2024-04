Osterrallye Das Ei wurde gesucht, gerollt und balanciert

Gründonnerstag ist Start der Osterzeit. Im Römermuseum Schwarzenacker wurde aus diesem Grund eine Osterrallye für Kinder angeboten. Dabei durfte getobt, gebastelt, gerätselt und gespielt werden. Zu diesem Event eingeladen war in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr die gesamte Familie. Außerdem wurde vor den Ostertagen zudem die Sonderausstellung im Dachgeschoss des Edelhauses rund um Desideria – die römische Braut – erlebbar gemacht. Am Gründonnerstag galten die regulären Eintrittspreise des Römermuseums. Wer an der liebevoll in Szene gesetzten Osterrallye teilnehmen wollte, musste noch fünf Euro zusätzlich entrichten.