Vor Ostern im Freilichtmuseum Am Gründonnerstag Osterrallye im Römermuseum

Der Osterhase macht auch vor dem Römermuseum nicht Halt, und so steht einem bunten, aufregenden Nachmittag für die ganze Familie nichts im Wege. „Vor den Ostertagen öffnen wir zudem die Sonderausstellung im Dachgeschoss des Edelhauses rund um Desideria, die römische Braut“, macht Geschäftsführer Philipp Scheidweiler in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung auf ein weiteres Highlight der gerade begonnenen Saison aufmerksam. Ein kurzer – oder auch längerer – Besuch des Edelhauses lohnt also.