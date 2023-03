Buntes Angebot in der Gustavsburg in Jägersburg Ostermarkt trotz dem schlechten Wetter

Der März in diesem Jahr? Der kommt fast als waschechter April unter dem bekannten Motto „Er macht, was er will“ daher. Das mussten am vergangenen Wochenende die Besucher des zweiten Jägersburger Ostermarktes an und in der Gustavsburg erleben. Schon der Eröffnungssamstag bot alles an Wetterwechseln, was man sich so ausdenken kann. Dem tollen Ambiente des Marktes, dessen eigentliche Stände sich vornehmlich in der Burg selbst befanden, tat das aber keinen Abbruch. Allerdings mussten sich vor allem die Anbieter von Speisen und Getränken, mit Ausnahme des Landfrauen-Cafés, im Hof der Burg mit dem „April im März“ arrangieren.