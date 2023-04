Familientag am Dienstag zum halben Preis Osterkirmes in Homburg überzeugt mit Tradition

Besser hätte es für die Homburger Osterkirmes am vergangenen Osterwochenende wohl kaum laufen können. Schon der Auftakt-Samstag präsentierte sich wettertechnisch gefestigt, ebenso der Sonntag. Und an beiden Tagen war ab dem Nachmittag richtig viel los. Das freute vor allem Frank Spangenberger. Dessen Familie ist Veranstalter und verantwortlich für das große Treiben auf dem Parkplatz am Homburger Forum. Er selbst hatte seinen „Break Dance“ am Start – ein prächtiges Fahrgeschäft und an den Tagen ein echter Publikumsmagnet. „Wir hatten gestern einen sehr guten Start. Es waren sehr viele Besucher da, es war sensationell. Man merkt wirklich, dass die Menschen nach Corona auch ein Volksfest haben wollen.“