Künftig gibt es in allen Stadtteilen von Homburg Ortsräte Ortsvertrauensleute wurden von der Stadt verabschiedet

Für mehrere bisherige Ortsvertrauenspersonen findet ihre kommunale Arbeit eine Fortsetzung in den neu gewählten Ortsräten, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter. Bislang gab es in Homburg nur in vier Stadtteilen Ortsräte, dort waren die Vertrauensleute aktiv. Jetzt gibt es überall die Gremien vor Ort.